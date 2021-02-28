İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yılın ilk yavruları dünyaya geldi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkta 1 hafta önce hayata gözlerini açan zebrayla parktaki zebra sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'ndan getirilen cüce domuzun da dördü erkek biri dişi olmak üzere beş cüce domuz dünyaya getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğum sezonunun açıldığını, dünyaya gelen her yavruda ayrı heyecan yaşadıklarını bildirdi.

Afşin, dünyaya gelen yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgından dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Evlere kapandık. Ülkede normalleşme başladığında sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz. Burası geniş bir alan. Üstelik doğa ile iç içe ve temiz bir havaya sahip. Buradaki doğal güzelliklerin yanı sıra parkın konuklarını görme fırsatı da yakalayacaklar. Özellikle ebeveynleriyle birlikte çocukları bekliyoruz. Buraya gelerek hayvan sevgilerini artıracaklarına inanıyorum."