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İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım - Son Dakika

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım

27.01.2022 11:03

İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda, tropikal iklim kuşağına ait hayvanların kışı rahat geçirmeleri için bir dizi önlem alındı.

İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda, tropikal iklim kuşağına ait hayvanların kışı rahat geçirmeleri için bir dizi önlem alındı.

Sasalı Bölgesi'nde 425 bin metrekare alan üzerinde kurulu İzmir Doğal Yaşam Parkı, 134 türden 3 bin kadar hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgedeki parkta, kurt, su kaplumbağası, şahin, akbaba, kartal gibi türler soğuk havanın tadını çıkarırken, tropikal iklim kuşağına ait fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan gibi türler için bir dizi önlem alındı.

Tropikal iklim kuşağı hayvanlarının kışı rahat atlatmaları için konulduğu odalar, kalorifer sistemiyle ısıtılıyor. Ziyaretçiler, soğuk hava nedeniyle lemur ve maymun gibi hayvanları, bulundukları odalarda camların arkasından görebiliyor. Fil, zürafa gibi hayvanlar ise yalnızca günün sıcak saatlerinde dışarıya çıkarılıyor.

Özel kış menüsü hazırlanıyor

Tropikal hayvanların yemlerine enerji içeriği yüksek kuru incir, kayısı, dut, ayçiçeği, ceviz gibi ürünlerden hazırlanan karışımlar ilave ediliyor. Hayvanların soğuğa karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yem miktarları da yüzde 20 artırılıyor.

Sürüngenler, timsahlar, kaplumbağalar, papağanlar, koi balıkları ile tropik bitkilerin bulunduğu tropik merkezde ise sıcaklık, yaz ve kış 26 derecede tutuluyor.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için bazı önlemler aldıklarını söyledi.

Çalışanların 7/24 hayvanları gözlemlediğini aktaran Afşin, şunları kaydetti:

"Fil ve zürafa gibi tropik hayvanların yaşadığı odaların sıcaklığını 15 derecenin altına düşürmüyoruz. Odalarına yataklık ot koyuyoruz. Tropikal hayvanlar başta olmak üzere aslan, kaplan ve pumalara kış olmasından dolayı enerji içerikli gıda maddeleri veriyoruz. Yemlikler içinde sürekli yonca ve palet yem bulunduruyoruz. Hayvanlarımızın öncelikle sıcak ve iyi ortamda yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz."

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım

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Enerji, Sasalı, İzmir, su, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım - Son Dakika
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