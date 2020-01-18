İzmir Doğal Yaşam Parkında ilk defa kaplan doğdu - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkında ilk defa kaplan doğdu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi.

İzmir Doğal Yaşam Parkında ilk defa kaplan doğdu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesine yeni bir üye daha eklendi. Bir ay önce dünyaya gelen dişi kaplan, İzmir Doğal Yaşam Parkında doğan ilk kaplan olma özelliği taşıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkındaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği her geçen gün artıyor. 138 tür ve 2 bin 680 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkına yeni bir üye daha eklendi. 6 Aralık tarihinde İzmir Doğal Yaşam Parkında bulunan 9 yaşındaki Kartal ve 6 yaşındaki Nazlı'nın yavrusu olarak dünyaya gelen dişi kaplan, parkta doğan ilk kaplan olma özelliğini taşıyor.


Anne kedigillerin hamilelik döneminden itibaren çevreden kopuk bir şekilde, güven içerisinde yavruyu büyütmesini sağlayan dambox uygulaması, İzmir Doğal Yaşam Parkında yavru kaplan ve annesi Nazlı için uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde yavrusunu güven içerisinde besleyen anne ve yavru, kameralar aracılığıyla 24 saat boyunca kesintisiz gözetim altında tutuluyor. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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