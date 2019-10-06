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İzmir doğaseverler kuşları izledi

31 dakika önce

İzmir Doğa Derneği üyeleri, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle nesli tükenme altında bulunan flamingoların yanı sıra 300'e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda bir araya geldi.

İzmir Doğa Derneği üyeleri, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle nesli tükenme altında bulunan flamingoların yanı sıra 300'e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda bir araya geldi. Dernek, aynı zamanda Türkiye'de flamingoların üreme alanlarından biri olan Kuş Cenneti'ni de içine alan deltanın, şehirde yaşayanlar ile bağlarını güçlendirmek ve bölgenin tanınırlılığını arttırmayı hedefliyor.

Doğa Derneği üyeleri ve kuşlara meraklı bazı doğaseverler, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle Gediz Deltası'nda yürüyüş yaptı, kuşları gözlemledi. Kuşları görmek için Karşıyaka'daki balıkçı barınağında buluşan yaklaşık 50 kişilik grup, sahil boyunca kilometrelerce yürüdü. Dürbün ve teleskoplar yardımı ile Gediz Deltası'nda gördükleri kuşları inceleyen grup, bol bol da fotoğraf çekti. Flamingoların Türkiye'deki ender üreme noktalarından biri olan ve tepeli pelikan, küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, leylek, saz delicesi, kerkenez, sakarmeke, ev kırlangıcı, kır kırlangıcı, serçe, saksağan, kır incirkuşu, yalı çapkını, poyraz kuşu gibi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti'ni içine de alan Gediz Deltası'nın önemine değinen Doğa Derneği üyesi Galip Ener, etkinliği düzenleme nedenlerini anlattı. Amaçlarının insanların burada yaşayan kuşları fark etmelerini sağlamak olduğunu açıklayan Galip Ener, yine nesli tehlike altında olan kuşların da devamlılığını, bu alanda üremelerini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

'DELTA İLE ŞEHİR ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Gediz Deltası'nın şehirle iç içe geçmiş ender sulak alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Ener, şunları söyledi

Şu anda bulunduğumuz alan, çok geniş bir bölge. Mavişehir'den Foça dağlarına kadar uzanıyor. Burası yaklaşık 300'e yakın kuş türünün yaşadığı bir delta. Dünyada oldukça az yerde bu tür alanlar var. Amacımız bu tür alanların var olmasını sağlamak. Ayrıca İzmirliler'in buraya sahip çıkmasını da istiyoruz. Buradaki çeşitlilik de binlerce yıldır yaşamaya devam ediyor. Bizim amacımız bu deltanın yaşaması ve devam etmesi. Çünkü buradaki canlıların da yaşam hakkı olduğunu düşünüyoruz. Delta ile şehir arasında bir bağ kurmak istiyoruz. Çünkü insanlar, buradaki türleri bilmeli. Nasıl mahallemizde bir kedimiz köpeğimiz varsa, onların yaşamaları için bir şeyler yapıp, bundan mutluluk duyuyorsak, buradaki canlıların da varlığını bilmemiz gerekiyor. Şehirler ile delta arasındaki bağlar kopmuş. Bizlerin amacı insanların deltayı daha iyi tanımaları, buradaki canlıların önemini bilmeleri. Nasıl bizim bir yuvamız varsa, burası da o canlıların yuvası ve üreme alanları. Kış aylarında binlerce su kuşu geliyor, birçok tür burada üremeye devam ediyor. Flamingolar ürüyor. Binlerce yavru doğuyor, yetişiyor ve büyüyor. Bizler de bu bağları tekrar kurmak, şehir delta arasındaki bağları güçlendirmek istiyoruz.

Grup, gün boyu kuşları gözlemledi.

İzmir doğaseverler kuşları izledi

Doğa Derneği, Avrupa, Gediz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
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