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İZMİR Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı

1 saat önce

Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralıİzmir'in Kınık ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen ve her ikisi de kasksız olan sürücü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26), bindikleri motosikletin devrilmesiyle yaralandı.

Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı
İzmir'in Kınık ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen ve her ikisi de kasksız olan sürücü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26), bindikleri motosikletin devrilmesiyle yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Zekai Türkekul (26), arkadaşı Emre Kaya'nın (26) doğum gününü, birlikte Dikili ilçesindeki bir müzikhole gidip eğlenerek kutladı. Ardından iki arkadaş Emre Kaya'nın kullandığı 35 L 9896 plakalı motosikletle, Kınık ilçe merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kaya'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Her ikisi de kasksız olan Kaya ve Türkekul yere düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR Doğum günü kutlaması dönüşü kaza 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
Emre Kaya, Güncel
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