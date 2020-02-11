Son Dakika › Güncel › İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi - Son Dakika
İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi
6 saat önce
İZMİR Doktoru jiletle yaraladı, 'Bana büyü yapıldı' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
İZMİR Doktoru jiletle yaraladı, 'Bana büyü yapıldı' dedi
Son Dakika Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi