İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi - Son Dakika

İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi

6 saat önce

İZMİR Doktoru jiletle yaraladı, 'Bana büyü yapıldı' dedi.

İZMİR Doktoru jiletle yaraladı, 'Bana büyü yapıldı' dedi

İzmir doktoru jiletle yaraladı, 'bana büyü yapıldı' dedi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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