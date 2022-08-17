Dokuz Eylül, Shanghai Rankings'te Türkiye'de dördüncü sırada - Son Dakika
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Dokuz Eylül, Shanghai Rankings'te Türkiye'de dördüncü sırada

17.08.2022 12:01
Dokuz Eylül, Shanghai Rankings'te Türkiye'de dördüncü sırada

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Türkiye'den sadece 11 üniversitenin girdiği listeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

DEÜ, dünyanın en iyi 1000 araştırma üniversitesini objektif ölçütlere göre belirleyen ARWU'da Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Dünya üniversitelerinin akademik performanslarının araştırma kalitesi, kişi başına düşen akademik performans, etki düzeyi yüksek dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısı gibi kriterlere göre değerlendirildiği listeye, Türkiye'den sadece 11 üniversite girebildi. DEÜ, ShanghaiRanking tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Akademik Konular Küresel Sıralaması (GRAS)-2022'de de Turizm İşletmeciliği'nde dünyada 101-150 bandına ve Türkiye'de ilk sıraya, Hemşirelikte ise 201-300 dünya sıralaması aralığına yerleşmişti.

"ÇABALARIMIZIN SONUÇSUZ KALMADIĞINI GÖSTERİYOR"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu yıl 2500'den fazla kurumun incelendiği listede ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başaran 11 Türk üniversitesinden biri olduk ve ülke sıralamasında 4'üncü sıraya yerleştik. Üniversitelerimizin uluslararası arenada elde edilen başarıların artırılması için yükseköğretim kurumlarımızın yetkinliklerini artırması gerekiyor. Biz de 'dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma' hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. ShanghaiRanking, 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda elde ettiğimiz bu başarı da çabalarımızın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dokuz Eylül, Shanghai Rankings'te Türkiye'de dördüncü sırada - Son Dakika

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