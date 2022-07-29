DEÜ'de Nükhet Hotar bir dönem daha rektörlüğe atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın bu görevdeki ikinci dönemi resmen başladı. Öğrencilik dönemini ve akademik kariyerini DEÜ'de geçiren ve üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçen DEÜ Rektörü Hotar, 28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle aynı göreve yeniden atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 40'ıncı yılında yeniden DEÜ Rektörü olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Hotar, "Gönülden bağlı olduğum araştırma üniversitemize ikinci kez beni rektör olarak atayan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimde düzenlediğimiz ilk basın toplantısında 'Bugün benim için çok özel, anlamlı ve heyecanlı bir gün' ifadelerini kullanmıştım. O günkü heyecanımı bugün de yaşıyor; her şeyimi borçlu olduğum üniversiteme dört yıl daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

DÖRT YILA ÇOK ŞEY SIĞDIRDIK

Prof. Dr. Rektör Hotar, DEÜ'nün son 4 yıllık süreçte pandemiye rağmen çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, "Görevde olduğumuz bu 4 yıl içerisinde bir rüyayı gerçekleştirdik ve ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden biri olduk. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne layık görüldük ve kalitemizi tescilledik. 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından 11 bayrak ve 7 nişan aldık. Kentimizin ilk Veteriner Fakültesi'ni kurduk; Diş Hekimliği Fakültesi'ni açtık. Türkiye'nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı ile Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalı'nı hizmete aldık. İzmir'in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ni kentimize kazandırma noktasında büyük yol aldık. Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni açtık. Yabancı diller, ortak derslikler binasını üniversitemize kazandırdık. Efes Gıda Laboratuvarı'nı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Fonksiyonel Tıp (GETAT) Merkezi'ni açtık, yeni yüzme havuzları ve spor salonlarını üniversitemize kazandırdık. Yeni yatırımlara ciddi bir pay ayırdık" dedi.

Göreve geldiği ilk günde bu yana dünyayı ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda üniversitelerin her zaman söyleyecek sözü olması gerektiğini vurguladığını ifade eden Rektör Hotar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi Sempozyumu' ile 'Uluslararası Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sempozyumu' başta olmak birçok etkinlikle toplumsal sorunlara yeni bir bakış açısı ve çözüm önerileri getirdik. Covid-19'la mücadelede sağlıktaki gücümüzü insanlığın hizmetine sunduk, araştırmalarımızla ses getirdik. Uluslararasılaşma vizyonumuzu yeni akademik iş birlikleriyle daha üst noktalara taşıdık. 'Eylül Bebekler' gibi birçok projeye imza attık. Kısacası son 4yıla çok şey sığdırdık" diye konuştu.

'40 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜNE HEP BİRLİKTE SON 4 YILDA YENİ SAYFALAR EKLEDİK'

Elde ettikleri kazanımları ve başarıları DEÜ ailesinin özverili çalışmalarıyla elde ettiklerini dile getiren Rektör Hotar, "Birlikte yola çıktığımız DEÜ mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Araştırma Üniversitemizin 40 yıllık başarı öyküsüne hep birlikte son 4 yılda yeni sayfalar ekledik. Yol gösterici olduk, ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza çok şey kattık. En önemli varlık sebebimiz olan öğrencilerimiz için en iyi imkanları sunduk. Şimdi bu öyküye yeni sayfalar ekleme zamanı" dedi.

Rektör Hotar yeni dönemde de DEÜ'nün yenilikçilik ve girişimcilik anlayışından taviz vermeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Hotar, DEÜ'nün nitelikli bilgi üretmeye ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı koyacağını ifade etti.

- İzmir