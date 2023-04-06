İzmir, dolu yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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İzmir, dolu yağışıyla beyaza büründü

06.04.2023 09:02
İzmir, dolu yağışıyla beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ve Karşıyaka ilçelerinde şiddetli yağışlar sonrası dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde dolu yağışı sonrası Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü. Karşıyaka ilçesinde de kısa süreli dolu yağışı görüldü. Yağışlar nedeniyle sokak ve caddeler sular altında kaldı.

İZMİR'in Çeşme ve karşıyaka ilçelerinde dolu etkili oldu. Sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde yağan doluyla Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü. Kısa süreli dolu Karşıyaka ilçesinde de görüldü. Öte yandan kenti bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu.


Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Çeşme, Güncel, Son Dakika

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