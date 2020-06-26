İZMİR 'Dondurmayla serinlerken sağlığınızdan olmayın' - Son Dakika

İZMİR 'Dondurmayla serinlerken sağlığınızdan olmayın'

'Dondurmayla serinlerken sağlığınızdan olmayın'İZMİR'de, hava sıcaklıklarının giderek yükselmesiyle birlikte dondurma satışları artarken, uzmanlar ise güneşin altında eridikten sonra tekrar dondurulan dondurmaların bakteri üretebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

'Dondurmayla serinlerken sağlığınızdan olmayın'

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İZMİR'de, hava sıcaklıklarının giderek yükselmesiyle birlikte dondurma satışları artarken, uzmanlar ise güneşin altında eridikten sonra tekrar dondurulan dondurmaların bakteri üretebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Güneş altındaki dolaplarda hafif eriyip tekrar donan dondurmalardaki bakteriye karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, serinlemek için tüketilen masum bir dondurmanın yol açacağı tehlikelere dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, usulüne uygun yani hijyenik şartlarda dondurulmuş gıdaların kolay kolay mikroplu ortam barındırmayacağını söyleyerek, "Dondurulmuş gıdalar normal şartlarda bakteri açısından sakıncalı değildir. Ancak dondurma uzun süre sıcakta kalmış ve erimiş ise, tekrar dondurulduğunda bakteri üretebilir. Dikkatli olmak lazım" dedi.

FIRSATÇI BAKTERİLERE DİKKAT

Bunaltan hava sıcaklıklarında serinlemenin en kolay yolunun dondurma olduğunu anlatan Uzm. Dr. Yetim, bu dönemde tüketimin giderek artacağına dikkat çekerek hastalıklara karşı uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yetim şöyle konuştu:

"Dondurulmuş bir gıdayı birdenbire, fazla miktarda almak bazı riskler içerir. Vücudumuzun boğaz, ağız, yemek borusu ve mide gibi bölümlerinde birdenbire ısıyı düşüreceği için fırsatçı bakterilerin devreye girip hastalık yapma riski vardır. Düzeyli ölçüde tüketmekte fayda var."

'AÇIK DONDURMAYI AYNI YERDEN ALIYORUM'

İzmir'de, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte dondurma satıcılarının önünde yoğunluk oluştu. Dondurmayı aynı yerden almaya özen gösterdiğini anlatan vatandaşlardan İhsan Yalkın, "Yazın 2 günde bir dondurma tüketiyorum. Ailecek hep alırız. Açık dondurmayı hep aynı yerden alıyorum. Kapalı alacaksam marketten alırım. Ama açık dondurmayı yaklaşık 30 yıldır buradan alıyorum. Hem güvenilir hem kaliteli" dedi.

Masum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 09:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 'Dondurmayla serinlerken sağlığınızdan olmayın' - Son Dakika

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