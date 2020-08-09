İZMİR Dördüncü kattaki evinin terasından düşüp, yaralandı - Son Dakika

Dördüncü kattaki evinin terasından düşüp, yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dördüncü kattaki evinin terasından düşen 40 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan K. (40), ağır yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Sevgi mahallesi. 3055 Sokak'taki evinin terasına temizlik yapmak için çıkan Suriye uyruklu Hasan K., iddiaya göre, dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Hasan K, ağır yaralandı. Gürültüye koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasan K., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.