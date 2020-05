İZMİR DOWN SENDROMLU CAN'IN ANNESİ BENİM İÇİN HER GÜN ANNELER GÜNÜ - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan edebiyat öğretmeni Nevin Barlas Ural, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle günlerini evde down sendromlu oğlu Can Ural'la (22) geçiriyor. Koronavirüs nedeniyle de çalıştığı pizza restoranına gidemeyen Can, evde annesiyle birlikte hem yemek yapıyor, hem de oyun oynuyor. Doktor olan eşinin hastanede koronavirüs hastaları için gece gündüz çalıştığını söyleyen Nevin Barlas Ural, "Benim için anneler günü mayıs ayının ikinci pazar günü değil, benim için her gün anneler günü. Can bana her gün yaşatıyor" dedi.

Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Nevin Barlar Ural, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle çocuklarına daha fazla vakit ayırıyor. Ural'ın down sendromlu oğlu Can da koronavirüs nedeniyle çalıştığı pizza restoranına gidemiyor. Anne-oğul, evde birlikte resim çizip, oyun oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Mutfakta zaman geçirmeyi çok seven Can, annesine yardım ederek çorba, kek, börek yapıp evdekilere ikram ediyor. Anne Ural, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise, özel izni olduğu için Can ile birlikte evlerinin yakınındaki parka gidiyor. Can, koronavirüs hastaları için Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde gece gündüz çalışan babası Dr. Önder Ural'la ise çok fazla görüşemiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmalarının onlar için bir avantaja dönüştüğünü anlatan Ural, "Çalışan bir anne olduğum için oğlumla çok fazla vakit geçiremiyordum. Onunla daha çok vakit geçirebiliyorum artık. Can da işe gitmediği için beraber kahvaltı hazırlıyoruz, ormanda yürüyüşe çıkıyoruz, resim yapıyoruz, kitap okuyoruz, oyun oynuyoruz. Bu boşluğu beraber faydalı bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Eşim doktor olduğu için Can'la eskisi kadar görüşemiyorlar. Onun yerini de ben doldurmaya çalışıyorum bu süreçte" dedi.

'CAN'IN ANNESİ OLMAK ÇOK ÖZEL BİR DUYGU'

Can'ın kurallara uyduğunu ve gelişmeleri sürekli takip ettiğinden bahseden Ural, "Can televizyondan Cumhurbaşkanımızı ve Sağlık Bakanımızı çok takip ettiği için sokağa çıkmak istemiyor. Hava alsın, spor olsun diye dışarı çıkıyoruz. O sırada bile dışarda çok kalmak istemiyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, dışarıda kimse olmadığı için yarım saat, bir saat yürüyüş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne olmanın özel bir duygu olduğunu belirten Ural, "Ama Can'ın annesi olmak daha özel bir duygu. Benim için anneler günü mayıs ayının ikinci pazar günü değil, benim için her gün anneler günü. Can bana her gün yaşatıyor. Çünkü dokunarak ilişki kurmayı çok seven biri, sevgisini çok sık ifade ediyor. Her gün bu duyguyu çok yoğun hissediyorum. 'Can iyi ki var, iyi ki anneyim' diyorum" diye konuştu.

Can ise annesini çok sevdiğini söyleyerek, "Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun" dedi.