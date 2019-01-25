Son Dakika Haberleri: İzmir Drone ile Damatlık Tanıtımı

İzmir Drone ile Damatlık Tanıtımı

31 dakika önce

Drone ile damatlık tanıtımıİzmir'de 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir erkek giyim firması, ürünleri arasındaki en gözde damatlığı fuar ziyaretçilerine drone kullanarak tanıttı.

İzmir Drone ile Damatlık Tanıtımı, System.String[]
Drone ile damatlık tanıtımı

İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir erkek giyim firması, ürünleri arasındaki en gözde damatlığı fuar ziyaretçilerine drone kullanarak tanıttı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, bir firmanın yaptığı uygulama dikkat çekti. Fuarİzmir'deki fuara katılan onlarca markanın ürünleri, mankenlerin yer aldığı defileler ve etkinliklerle tanıtılırken, bir firma drone'dan yararlandı. Damatlık üzerine üretim yapan firma, en gözde ürününü drone ile havalandırarak Fuarİzmir'in içerisinde sergiledi. Drone'un damatlık taşıdığını gören ziyaretçiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaptıkları sunum ile ilgili konuşan firma yetkilisi Büşra Aydın, Fuarda standımızı ziyaret edemeyen ziyaretçilerimizde farkındalık yaratarak, drone ile bir sunum yapmak istedik. Yöneticimiz Sedat Aydın'ın desteği ile ürünlerimizi drone ile gezdirerek müşterilerimize daha kolay tanıttık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:00:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Drone ile Damatlık Tanıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]