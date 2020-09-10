İZMİR Durdurulan aracın motorundan 5 tabanca çıktı - Son Dakika

Durdurulan aracın motorundan 5 tabanca çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narko-Alan Projesi kapsamında, Ballıkuyu Caddesi denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araçta aramada, motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Aracın içinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.