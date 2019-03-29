Son Dakika Haberleri: İzmir Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket

İzmir Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket

36 dakika önce

Duyarlı şoförden alkışlanacak hareketİzmir'de, belediye otobüsü şoförünün görme engelli bir vatandaşı yolun karşısına geçirerek gideceği yere kadar eşlik etmesi herkesin takdirini topladı.

Duyarlı şoförden alkışlanacak hareket

İzmir'de, belediye otobüsü şoförünün görme engelli bir vatandaşı yolun karşısına geçirerek gideceği yere kadar eşlik etmesi herkesin takdirini topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, otobüsteki yolcular da şoförü alkışladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT'a ait 249 hat numaralı Evka 4 - Kemer seferine yapan otobüsteki görme engelli yolcu durakta indi. Bu sırada otobüs şoförü Metin Eseryel, görme engelli vatandaşın koluna girerek onu yolun karşısına geçirdi. Gideceği yere kadar eşlik eden Eseryel, daha sonra otobüsüne dönerek seferine devam etti. Otobüsteki yolcula rda Eseryel'i alkışlayarak takdir etti. Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşılırken, şoförün duyarlılığına destek mesajları yağdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: DHA

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