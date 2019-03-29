İzmir Duyarlı Şoförden Alkışlanacak Hareket
36 dakika önce
Duyarlı şoförden alkışlanacak hareketİzmir'de, belediye otobüsü şoförünün görme engelli bir vatandaşı yolun karşısına geçirerek gideceği yere kadar eşlik etmesi herkesin takdirini topladı.
Duyarlı şoförden alkışlanacak hareket İzmir
'de, belediye otobüsü şoförünün görme engelli bir vatandaşı yolun karşısına geçirerek gideceği yere kadar eşlik etmesi herkesin takdirini topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, otobüsteki yolcular da şoförü alkışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT'a ait 249 hat numaralı Evka 4 - Kemer
seferine yapan otobüsteki görme engelli yolcu durakta indi. Bu sırada otobüs şoförü Metin Eseryel, görme engelli vatandaşın koluna girerek onu yolun karşısına geçirdi. Gideceği yere kadar eşlik eden Eseryel, daha sonra otobüsüne dönerek seferine devam etti. Otobüsteki yolcula rda Eseryel'i alkışlayarak takdir etti. Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşılırken, şoförün duyarlılığına destek mesajları yağdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: DHA
Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu
Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada