İzmir'e 1000 kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon dolarlık yeni sağlık kompleksi - Son Dakika

İzmir'e 1000 kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon dolarlık yeni sağlık kompleksi

Medicana Sağlık Grubu, yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirttiği 110 milyon dolar yatırım değerine sahip 222 yatak kapasiteli yeni sağlık kompleksini 9 Eylül Çarşamba günü İzmir'de hizmete açacak.

İzmir'e 1000 kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon dolarlık yeni sağlık kompleksi, System.String[]
Medicana Sağlık Grubu, yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirttiği 110 milyon dolar yatırım değerine sahip 222 yatak kapasiteli yeni sağlık kompleksini 9 Eylül Çarşamba günü İzmir'de hizmete açacak.

Medicana Sağlık Grubu, 30. Yılına yaklaşırken İzmir'de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer aldığına dikkat çeken grup, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurtiçinde yatırımlarına devam ediyor. Medicana Sağlık Grubu, Ege Bölgesindeki en kapsamlı hastanesinin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ile aynı tarihte 9 Eylül Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, İzmir'de yeni sağlık kompleksini Türkiye'ye armağan etmekten gurur duyduğunu açıkladı. Dr. Bozkurt, İzmir hastanesine yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağını hatırlatarak bu yatırım dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama sundukları katkının altını çizdi.

110 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Dr. Hüseyin Bozkurt, projelerin detaylarını paylaştı. Medicana Sağlık Grubu'nun 110 milyon dolar yatırım değerine sahip ve 13. hastanesi olan İzmir Hastanesi'nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en büyük hastaneleri arasında yer aldığını açıklayan Dr. Bozkurt, da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez İzmir'de özel bir hastane tarafından kullanılacağını ifade etti. Dr. Bozkurt, "Son teknoloji cerrahi sistemlerimiz, uzman kadromuz, steril ve dezenfekte alanlarımızla kusursuz hizmet için hazırız. Medicana, Covid 19 salgını döneminde de yarattığı istihdam ve sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor." dedi.

40 BİN METREKARE KAPALI ALAN VE 222 YATAK KAPASİTELİ

110 milyon dolarlık yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye hazırlanan Medicana International İzmir Hastanesi, Sağlık Grubu'nun 13. hastanesi olacak. Bu yılın ikinci yarısından itibaren hastalarına hizmet vermeye başlayacak olan Medicana International İzmir Hastanesi'nin, alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet göstereceği hatırlatıldı. Sağlık Grubu, Medicana International İzmir Hastanesi'nin, sahip olduğu 40 bin metrekare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alacağına, toplam 222 yatak kapasiteli hastanenin, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacağına dikkat çekti. Medicana International İzmir Hastanesi'nin, Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

"ROBOTİK CERRAHİ METOTLARIYLA TEDAVİ HİZMETİ VERİLECEK"

Medicana Sağlık Grubu, İzmir'deki yeni sağlık kompleksi ile ilgili şu bilgileri verdi;

"Üstün teknoloji, seçkin akademik kadro, hasta odaklı hizmet anlayışı ve tıbbın her dalında ileri düzey sağlık hizmetini bünyesinde barındıracak olan Medicana International İzmir Hastanesi, Ege'de yeni sağlık üssü olma hedefini taşıyor. Birçok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, ilk kez Medicana International İzmir Hastanesi ile İzmir'de özel sektörde hastalarımızın hizmetine sunulacak. Onkoloji ve Organ Nakli tedavilerinde kullandığımız ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptlerimizi, Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşıyarak, Medicana International İzmir Hastanemizde multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet vermeyi hedefliyoruz."

"İZMİR'DE SAĞLIK TURİZMİ GELİŞECEK"

Sağlık Grubu, 110 milyon dolar yatırım ile açacağı yeni sağlık tesisinin, İzmir'in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarındaki eksikliğini gidermeyi hedeflediğine de vurgu yaptı. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana Dünya'nın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunduğunu ve İzmir'deki yeni sağlık kompleksi ile ülkenin sağlık hizmet ihracına da katkı sunacaklarını açıkladı. Ege bölgesinde iş istihdamı sağlayan hastanenin, tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında toplam 1000 deneyimli personeliyle hastalarının hizmetinde olacağı duyuruldu.


- İstanbul

Eylül, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'e 1000 kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon dolarlık yeni sağlık kompleksi - Son Dakika Ekonomi

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