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İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım - Son Dakika

İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım

11.07.2021 09:58
İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım, System.String[]

Folkart Yapı'nın Rönesans ve Tekfen Holding ortaklığındaki Florya Gayrimenkul'ü 50 milyon 500 bin dolar bedelle satın alma süreci tamamlandı.

Folkart Yapı'nın Rönesans ve Tekfen Holding ortaklığındaki Florya Gayrimenkul'ü 50 milyon 500 bin dolar bedelle satın alma süreci tamamlandı. Rekabet Kurulu satışı onaylarken, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak yeni aldıkları şirketin İzmir merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arsasında çok işlevli bir gayrimenkul projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Folkart'ın Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı. Rekabet Kurulu, Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı. Rekabet Kurulu onayı sonrası gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile sektörün öncü ve lider firması Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı tam 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni, iddialı karma bir proje hazırlığına başladı.

2 bin kişiye yeni istihdam

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir'in tam merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde İzmir'in bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, "Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz; çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam 2 bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak" dedi.

"İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımı olacak"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart'ı "Hayat buna değer" diyerek 15 yıl önce Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefini kapsayan, önemli bir iddia ile kurduklarını, her yeni projede daha iyisine, daha güzeline, estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı. Sancak, İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken, kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, 'karma, çok yönlü, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzaj yönüyle Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi, mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı' özel bir proje üreteceklerini bildirdi.

Ülke ve dünyadan mimarlık ofisleri

Sancak, Türkiye'den ve dünyadan farklı, deneyimli, en başarılı mimarlık ofislerini seçip proje çalışmalarını başlattıklarını, oluşturdukları uzman kurulun desteğiyle hazırlanan projeler arasından en ideal olanı seçerek hayata geçireceklerini kaydetti. Folkart Yönetim Kurulu Mesut Sancak, Folkart'ın iş geliştirme ve proje üretmeye yönelik tüm adımlarında rekabetçi, yenilikçi, uzmanlığa saygıyı öne çıkaran, ustalıklı bir anlayışla mimari süreçlerde Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Sancak, "İzmir'in Konak ilçesi Yeni Kent Merkezi'nde satın aldığımız yeni arsamızda Türkiye'ye örnek oluşturacak, İzmir ve İzmirlilerin güzelliğine layık çok özel bir proje gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım
İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım

Gayrimenkul, Rönesans, Yatırım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'e 4 milyar TL değerinde yatırım - Son Dakika Ekonomi


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