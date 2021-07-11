Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı 4 milyar lira yatırım değerine sahip çok işlevli bir gayrimenkul projesi hazırlığına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Folkart'ın Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı.

Rekabet Kurulu, Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı. Rekabet Kurulu onayı sonrası gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir'in merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde kentte bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam 2 bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Sancak, Folkart'ı "Hayat buna değer" mottosuyla, 15 yıl önce, Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefini kapsayan önemli bir iddia ile kurduklarını ifade ederek, her yeni projede daha iyisine, daha güzeline, estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı.

İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Sancak, "Kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, karma, çok yönlü, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzaj yönüyle Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi, mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı özel bir proje üreteceğiz." bilgisini verdi.

Sancak, Türkiye'den ve dünyadan farklı, deneyimli, en başarılı mimarlık ofislerini seçip, onlara proje çalışmalarını başlattıklarını, oluşturdukları uzman kurulun desteğiyle, hazırlanan projeler arasından en ideal olanı seçerek hayata geçireceklerini kaydetti.

Folkart'ın, iş geliştirme ve proje üretmeye yönelik tüm adımlarında rekabetçi, yenilikçi, uzmanlığa saygıyı öne çıkaran, ustalıklı bir anlayışla mimari süreçlerde Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Sancak, "İzmir'in Konak İlçesi Yeni Kent Merkezi'nde satın aldığımız yeni arsamızda, Türkiye'ye örnek oluşturacak, İzmir ve İzmirliler'in güzelliğine layık, çok özel bir proje gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.