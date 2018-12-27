İzmir'e 50 Milyon TL Değerinde Nitelikli Eğitim Yatırımı

İzmir'e 50 milyon TL değerinde nitelikli eğitim yatırımıİZMİR - Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi bu yıl İzmir Narlıdere'ye taşıdı.

İzmir'e 50 milyon TL değerinde nitelikli eğitim yatırımı



İZMİR - Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi bu yıl İzmir Narlıdere'ye taşıdı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü'nde, kurumun yarım asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları, bu yıl İzmir'de açılan Narlıdere Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekledi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan ve yeni dönem için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Tanıtım Töreni, 26 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dönmez, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, okul müdürleri ve öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve basın mensupları katılım gösterdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur açılışta gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında kentlerin, marka değerleri ile büyüdüğüne değindi. Batur, "Eğitim dünyasının en önemli uluslararası markası olan, 50 yıldır çocuklarımıza ışık olmuş Uğur Okullarının ilçemizdeki yatırımı hepimizi heyecanlandırdı. Bilim ve teknoloji temelli eğitimi ile yarının çocuklarını yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş okullarımızı ilçemizde görmek mutluluk verici" dedi.

Yeniliklere imza atacak bir kurum açıldığını dile getiren İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Hangi olaya ışık tutsanız arkasında eğitim vardır, bizim için eğitim mukaddes bir yüktür. Bunu kendine görev edinmiş, bu uğurda emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kampüs açılışının ilçe için çok önemli olduğunu ifade eden Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy ise "Ülkemizin özel eğitim konusunda öncü kuruluşlarından olan Uğur Okullarının ilçemizdeki bu kampüsü bizim için çok değerli. Umuyorum bu eğitim ordusu, burada izlediğimiz Drone Kulübü'nün şovundaki gibi icatlar çıkarmaya devam eder" şeklinde konuştu.



"Yarının sorunlarını çözecek bireyleri yetiştiriyoruz"

Açılış töreninden önce, öğrencilerin okullarında kendi teknolojilerini ürettikleri Drone Atölyesi'ni ziyaret eden BUEK Başkanı Enver Yücel, öğrencilerle bir araya geldi. Dijital çağın eğitim sistemlerinin yapısını da değiştirdiğine değinen Yücel "Narlıdere Kampüsümüz okul öncesinden lise sona kadar, içerisindeki laboratuvarlar ve imkanlarla bugün dünyanın en iyi okullardan daha üstün yanları olan, eğitim sistemleri açısından da mükemmel olan bir okul. Okulumuzda bir Drone Laboratuvarı var. Öğrencilerimiz burada sadece drone uçurmayı değil, drone üreterek bunu yurt dışına pazarlamayı hedefliyorlar. Kurumumuzun 50 yıllık bir birikimi var. O birikimle geleceğe yön veren çocuklarımızı yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Kurumumuz STEM'i en iyi kullanan okulların başında geliyor. Narlıdere'deki kampüs örnek gösterilecek bir okul. Biz her yeni kampüsümüzü bir diğerinden farklı yapıyor, çeşitliliğini artırıyor ve çağın gerekliliğine uygun hale getiriyoruz. Yarının sorunlarını çözecek bireyler yetiştiriyoruz. Narlıdere Kampüsümüzde de okul öncesi ve ilkokul kademeleri mevcut. Okul öncesine çok önem veriyoruz. Bireyin hayatında okul öncesi eğitimin çok önemi var. Biz de bu konuya büyük yatırımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında ise Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olarak 170 binden fazla öğrenciye eğitim sağladıklarına değinen Yücel, ülkelerin eğitim ile değiştiğini ve ekonomik kalkınmanın eğitim ile doğru orantılı olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki 50 yılda tasavvur edebildiğimizden de daha farklı gelişmeler ve değişimlere şahit olacağımız bir dünya bizi bekliyor. Okullar artık yalnızca bilgi transferi yapan kurumlar olmamalı, öğrencilere bu bilgilerle neler yapabileceklerini öğretmeli. Uğur'un geleneğinde sınav başarısı vardır. Sınavda en fazla başarısı olan dünyanın en iyi kurumuyuz. Biz hedeflerimize doğru öğretmen, yönetici ve velilerimizin varlığı ile ulaşacağız" diye konuştu.



"İzmir'de okul öncesi ve ilkokul öğrencileri erken STEM, Asalet ve Zarafet, Felsefe Eğitimi ile tanışıyor"

"Eğitim Değerlidir" felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu nitelikli eğitimi Türkiye'nin 44 ilindeki, 52'si kampüs 137 okulda en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturduklarını belirtti. Kulaberoğlu, "İzmir'de ilk defa bu yıl, Narlıdere Kampüsümüz ile birlikte Karşıyaka ve Bornova Kampüslerimizde okul öncesi ve ilkokul kademelerinde eğitim sunmaya başladık. Kurumumuzun nitelikli eğitim farkını, öğrencilerimize sağladığımız yenilikçi eğitimimiz ile hissettireceğiz. Türkiye'de okul öncesi ve ilkokul kademesinde ilk defa okullarımızda uygulanan erken STEM eğitim yaklaşımımızla öğrencilerimizin sorgulama, araştırma, üretme yeteneklerini destekleyeceğiz. Asalet ve Zarafet dersimiz ile etkili iletişim becerilerine sahip ve sosyal anlamda güçlü bireyler yetiştireceğiz. Yine okullarımıza özgü bir müfredat ile uygulamaya koyduğumuz Çocuklukta Felsefe-P4U dersimiz ile de öğrencilerimizin okuma, dinleme, yordama becerilerinin desteklenmesini ve tartışma kültürünün kazandırılmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarına değinen Kulaberoğlu, "Uğur markasının en önemli özelliklerinden biri sınavlara hazırlıktır. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeleri hayata geçirmelerini, yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2023 Eğitim Vizyonu'nda da söz edildiği üzere e-portfolyoya verilen önem artacak. Biz yenilikleri kurumlarına entegre etme öncülüğünü üstlenen bir kurum olarak, 3 yıldır okullarımızda öğrencilerimizin projelerini, akademik başarılarını, sosyal faaliyetlerini Akademik Gelişim Dosyası adı altında e-portfolyo ile arşivliyoruz " dedi.

Öğrencileri bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini de aktaran Kulaberoğlu, öğrencilerinin BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabildiklerine de değindi.



"Drone Atölyesi şova hazır"

Narlıdere Kampüsü'nün 50 milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Kurucusu Fırat Atlıhan ise kampüsün fiziki olanaklarına değindi. Atlıhan, "Narlıdere Kampüsümüzü İzmir ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek, 45 derslikli, 11 bin metrekarelik kapalı alan, 7 bin metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde 5 STEM laboratuvarı, 1 Robotik Laboratuvarı, 2 Bilişim Laboratuvarı, 1 Drone Atölyesi, 1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji Laboratuvarları, 2 Görsel Sanatlar ve 2 Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, 2 kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 60 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde öğretmenlerimizle nitelikli eğitimi buluşturacağız. Öğrencilerimiz okul öncesinden itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacak. Okulumuzda mevcut olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Laboratuvarı, Drone Atölyesi gibi alanlarda öğrencilerimiz kendi teknolojilerini üretecekler. Türkiye'de 30 lisanslı drone pilotundan biri olan öğrencimiz de Drone Atölyemizde üretim yapan öğrencilerimizle ortak çalışmalar yapıyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tören son buldu.

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