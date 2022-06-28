İzmir'e Aynı Gün 3 Kruvaziyer Gemisi Yanaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle kentteki kruvaziyer turizmi hareketlendi. Uzun bir aradan sonra Alsancak Limanı'na bugün ilk kez aynı anda 3 kruvaziyer gemisi yanaştı. Gemilerle İzmir'e 1 günde yaklaşık 2 bin 500 turist geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bugün Seven Seas, Costa Venezia ve Nautica isimli kruvaziyer gemileri İzmir Limanı'na peş peşe demirledi. Uzun zaman sonra ilk kez aynı anda 3 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapan İzmir'de iş dünyasının da esnafın da yüzü güldü. Gemilerle kente yaklaşık 2 bin 500 turist geldi.

Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ilki 6 yıl aradan sonra Nisan ayında İzmir Limanı'na yanaşmıştı. Bugün gelen üç kruvaziyer ile İzmir'e uğrayan gemi sayısı sekize ulaştı. Yıl sonuna kadar İzmir, 26 kruvaziyere daha ev sahipliği yapacak.

GEMİDEN İNİNCE ŞEHİR TURU İMKANI

Turistleri, İzmir Limanı'ndaki Gümrük Alanı'nda İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleri karşılıyor. Yine Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor, broşürler dağıtılıyor. Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip oluyor. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırılıyor.