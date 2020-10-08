İzmir'e beş BİSİM istasyonu daha - Son Dakika

İzmir'e beş BİSİM istasyonu daha

08.10.2020 13:01
İzmir'e beş BİSİM istasyonu daha, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova ve Çiğli'de toplam beş BİSİM istasyonunu daha hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova ve Çiğli'de toplam beş BİSİM istasyonunu daha hizmete aldı. Son 18 ayda açılan 15 istasyonla birlikte kent genelindeki BİSİM istasyonlarının sayısı 50'yi buldu.

Bisiklet farkındalığını ve kullanımını artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki BİSİM'i büyütmeye devam ediyor. Son olarak Bornova Metro, Fethi Sekin Parkı, Cumhuriyet Parkı, Bornova Stadyumu ve Çiğli Kasaplar Meydanı'nda beş yeni istasyon daha açıldı. 18 ay önce 35 istasyonu bulunan BİSİM, böylece kent genelinde toplam 50 istasyonda, 900 park yeri, 650 tek kişilik ve 70 tandem bisiklet ile hizmet verir hale geldi.

Çocuk bisikletleri de geliyor

Geçtiğimiz aylarda, özellikle görme engellilerin de bisiklet keyfini yaşayabilmesi amacıyla tandem bisikletleri devreye alan BİSİM, 2021'e de atakla başlamanın hazırlığını yapıyor. Yılbaşında 10 yeni istasyon ve 50 tandem bisikletin yanı sıra ilk kez 120 de 'çocuk bisikleti' hizmete alınacak. - İZMİR

İzmir'e beş BİSİM istasyonu daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Bornova, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'e beş BİSİM istasyonu daha - Son Dakika

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