Son Dakika Haberleri: İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
Son Dakika Ekonomi Haber

İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını

1 saat önce

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak.

İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını, System.String[]

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesini ağırlayan fuarda yoğun bir ticari program var.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü Bir aile faciası daha! Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]