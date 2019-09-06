İzmir'e Çin ve Hindistan'dan “şirket” akını
1 saat önce
İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak.
İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl görkemli konuk ve partnerleri ile gövde gösterisi yapacak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesini ağırlayan fuarda yoğun bir ticari program var.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:29
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