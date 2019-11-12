Son Dakika Haberleri: İzmir'e gelen turist sayısı yüzde 16 arttı
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İzmir'e gelen turist sayısı yüzde 16 arttı

7 saat önce

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 800 bine ulaştı.

İzmir'e gelen turist sayısı yüzde 16 arttı, System.String[]

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 800 bine ulaştı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nden (ETİK) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in 10 aylık dönemde ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Ocak- ekim döneminde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı, 649 bin 882'si yerli olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırlandı.

Bu dönemde yabancı ziyaretçilerin 1 milyon 52 bin 664'ü hava yoluyla, 97 bin 733'ü deniz yoluyla geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİK Başkanı Mehmet İşler, Almanya'nın İzmir'e en çok turist gönderen ülke olma özelliğini koruduğunu, İngiltere'nin de tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığını vurguladı.

Hollanda, Fransa, Belçika ve İsviçre pazarlarındaki büyüme dikkat çeken İşler, "Orta Avrupa ülkelerinin İzmir'e ilgisinin günden güne arttığı görülüyor. Yıl sonuna kadar İzmir'e gelecek Türk ve yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

turist, İzmir, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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