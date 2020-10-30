İzmir'e gitmekte ısrar eden sürücüler kente girişleri tıkadı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, özel araçların kullanılmaması uyarısına rağmen kente giren tüm yollarda yoğunluk oluştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 12 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan İzmir Valiliği, vatandaşları özel araçlarını kullanmaları konusunda uyardı. Kente girişlerin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı deprem sonrası, yapılan uyarıları dikkate almayan sürücülüler İzmir'e çıkan tüm yollarda yoğunluk oluşturdu.

Olası bir trafik sıkışıklığının önlenmesi için Aydın-İzmir otobanının kapatılmasına rağmen, İzmir'e gitmekte ısrarcı olan sürücüler eski ulaşım seçeneği olan E-87 karayoluna akın etti. Neredeyse trafiğin durma noktasına geldiği yolda oluşan yoğunluk, Aydın'ın Efeler ilçesine kadar dayandı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle İzmir'e gitmek için yola çıkan sağlık ve arama kurtarma ekipleri, trafikte zor anlar yaşadı. Güvenlik güçlerinin tüm uyarıları ve alınan önlemlere rağmen, sürücülerin ısrarlı ilerleyişleri devam ediyor. - İZMİR