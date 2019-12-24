İzmir'e hentbolda çifte müjde - Son Dakika
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İzmir'e hentbolda çifte müjde

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir'de milli maç oynanması ve plaj hentbolunda dev bir organizasyonun kentte düzenlenmesi konularında çalışmaların başladığının müjdesini verdi.

İzmir'e hentbolda çifte müjde, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir'de milli maç oynanması ve plaj hentbolunda dev bir organizasyonun kentte düzenlenmesi konularında çalışmaların başladığının müjdesini verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman'ın da yer aldığı ziyarette Eyuboğlu, İzmir'e iki müjde birden verdi.

Hentbol A Milli Takımı'nın İzmir'de maç oynaması konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Eyuboğlu, ayrıca şehirde plaj hentbolunda uluslararası düzeyde büyük bir turnuvanın da düzenlenmesinin gündeme alındığını belirtti. İzmir'deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini de ifade eden Eyuboğlu, Başkan Soyer'e ay-yıldızlı ekibin formasını hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, kulüp olarak bu konudaki yatırımların devam edeceğini söyledi.


Tunç Soyer, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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