İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış - Son Dakika

İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış

03.11.2020 10:31

İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış Adıyaman'da iki kardeş harçlıklarının bulunduğu kumbarayı depremzedelere bağışladı Adıyaman'dan iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İzmir'de ki depremzedelere bağışladı.

İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış

Adıyaman'da iki kardeş harçlıklarının bulunduğu kumbarayı depremzedelere bağışladı

ADIYAMAN - Adıyaman'dan iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İzmir'de ki depremzedelere bağışladı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde ki depremin yaralarını sarmak için hem devlet hem millet kenetlendi. Adıyaman Valiliğinin İzmir'de ki depremzede vatandaşlar için başlattığı battaniye, gıda ve nakdi yardım kampanyasına duygulandıran bir destek geldi. Gazeteci Tayfun Güzel'in ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki oğlu Oğuzhan ve Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Azra kumbaralarını İzmirli depremzedelere bağışladı. Babaları gıda kolisi, kendileri kumbaralarını bağışlayan çocuklar bağışlarını Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek'e teslim etti.

Oğuzhan Güzel, içinde 100-150 Lira olan kumbarasını depremzedelere katkı olması için verdiğini vurguladı.

Azra Güzel ise, azda olsa İzmir'de ki depremzedelere katkı sağlamak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Gazeteci Tayfun Güzel ise konuşmasında, "İzmir'de yaşanan depremden sonra Valiliğimizin çağrısına kayıtsız kalmadık. Gazeteci olduğumuz için hemen yayınları paylaştık. Bizde kendimiz ne yapabiliriz dedik. Hemen çocuklarla bir araya geldik. Okul açıldığından beri harçlık biriktiriyorlardı. Dedik ki bu harçlıkları zor durumda olan insanlara gönderelim, bir nebzede katkımız olsun hem de örnek teşkil etsin. İnşallah bizim küçücük katkımız dağlar kadar büyür ve insanlarımıza katkımız olur. En azından onların yapacağı çorbada tuzumuz olur" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mehmet Şimşek, Valilik olarak İzmir'de yaşanan depremde mağdur durumda olan vatandaşlar için battaniye, gıda ve nakdi yardımları toplamaya başladıklarını ve iki kardeşin bağışlarının kendilerini duygulandırıldığını söyledi.

İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış
İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış
İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış
İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış

Mehmet Şimşek, Adıyaman, Valilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış - Son Dakika


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