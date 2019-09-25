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İzmir'e iki öğrenci yurdu

26 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunun yapılacağını belirterek, "2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan iki yurt, Urla ve Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'e iki öğrenci yurdu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerine Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunun yapılacağını belirterek, "2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan iki yurt, Urla ve Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yapılacak yurtların ihale süreçlerinin tamamlandığını, yurtların öğrencilerin konforunu ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla inşa edileceğini belirterek, "Urla'da şu anda kullanımda olan bir yurt bulunmaktadır. Şimdi onun yanına 750 öğrencinin konaklayabileceği bir yurt inşa edilecektir. Bergama'da da ihalesi tamamlanmış olan, 500 kişi kapasiteli yurdun inşaatına en kısa sürede başlanacaktır. Verdiğimiz sözleri İzmir'de de tüm Türkiye'de de tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağ, KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarının şehir dışından gelen öğrencilere yuva sıcaklığı sunduğunu vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"KYK'nin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda öğrenci yurtlarımız bir aile ortamı hüviyeti kazandı. Bu noktada önemli olan, şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu, güvenliğini sağlayabilmek ve çocuklarını öğrenim için şehir dışına gönderen ailelerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilmektir. Bakanlığımızın bu amaç uğrunda ince eleyip sık dokuyarak, çalıştığını biliyoruz. İzmir milletvekili olarak, her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız ve süreci yakından takip edeceğiz. 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan bu iki yurt, Urla ve Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Hamza Dağ, Bergama, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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