Çeşme'ye kar yağdı - Son Dakika
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Çeşme'ye kar yağdı

11.03.2022 13:02

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Çeşme'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerindekar yağışı etkili oldu. Yağışı nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinlik mevkisi beyaza büründü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri otoyolda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Kayganlaşan otoyolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının Çeşme Yarımadası'nda ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceğini, ilçe merkezinde ise kar beklenmediğini bildirdi. Kent genelinde hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar düşük olacağı, geceleri ise sıfırın altına düşebileceği belirtildi.


Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
Çeşme'ye kar yağdı
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TEM Otoyolu, Çeşme, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'ye kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'ye kar yağdı - Son Dakika
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