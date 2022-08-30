İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon - Son Dakika
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İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon

30.08.2022 10:14
İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon

İzmir'e karayolu üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik polisi, Kemalpaşa'da durdurduğu motosiklet ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladığı şüpheliden, 5 kilo 200 gram metamfetamin ile 13 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İzmir'e karayolu üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik polisi, Kemalpaşa'da durdurduğu motosiklet ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladığı şüpheliden, 5 kilo 200 gram metamfetamin ile 13 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen motosikleti kent girişinde durduran ekiplerin yaptığı aramada, 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, Ö.A. (20) adlı bir kişinin de şehirlerarası otobüs ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde plakası belirlenen otobüsün perona yanaşmasının ardından şüpheli, gözaltına alındı. Ö.A.'nın valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N. ile Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon - Son Dakika
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