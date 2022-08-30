Ekipler, Ö.A. (20) adlı bir kişinin de şehirlerarası otobüs ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde plakası belirlenen otobüsün perona yanaşmasının ardından şüpheli, gözaltına alındı. Ö.A.'nın valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İl dışından İzmir'e uyuşturucu getiren şüphelilere şok operasyon - Son Dakika

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