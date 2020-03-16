İzmir'e mart ayında kar sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Genel İzmir'e mart ayında kar sürprizi - Son Dakika

İzmir'e mart ayında kar sürprizi

6 saat önce

İzmir'e mart ayında kar sürprizi İzmir'de, 2 bin 159 rakımlı Bozdağ zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

İzmir'e mart ayında kar sürprizi

İZMİR - İzmir'de, 2 bin 159 rakımlı Bozdağ zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı, Ödemiş-Bozdağ- Salihli kara yolundaki bin 200 rakımlı Üçler Geçidinde de etkili oldu.

Kara kış mart ayının ortasında yeniden yüzünü gösterdi. Ödemiş'teki dağlık alanlarda kar yağışından nasibini aldı. İzmir'in deniz seviyesinden en yüksek noktası olan Bozdağ zirvesinde, yağış etkili oldu. Kar yağışıyla Bozdağ'daki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Bozdağ mahalle merkezinin yanı sıra, Ödemiş'i Manisa'nın Salihli ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki bin 200 rakımlı Üçler Geçidinde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ekipler alarma geçti

Hem Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri hem de Ödemiş Belediyesi ekipleri, kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için teyakkuza geçti. Bölgede ulaşımın sorunsuz devam ettiği belirtilirken, yetkililer bölgedeki yolları kullanacak sürücüleri kış lastiği ve zincir takma konusunda uyardı. Sabah erken saatlerde yoğun şekilde etkili olan kar yağışının, etkisini azalmakla birlikte devam ettiği kaydedildi.

İzmir'e mart ayında kar sürprizi

Ödemiş, Üçler, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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