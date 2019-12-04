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İzmir'e mevsimin ilk karı düştü

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şiddetini artıran kar yağışı Bozdağ Kayak Merkezini beyaza bürüdü.

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şiddetini artıran kar yağışı Bozdağ Kayak Merkezini beyaza bürüdü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava uyarısının ardından İzmir'de kar sürprizi yaşandı. Uyarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezine düştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü. Yağışın devam edeceği belirtilirken, Ödemiş merkezde ise sağanak yağışın etkili olduğu görüldü. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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