İzmir'e mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü.

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Başlayan yağışla Bozdağ'ın zirveleri beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. İzmir'in zirvesi olarak bilinen Bozdağ'a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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