İzmir'e plajda tam not

Selçuk Pamucak Sahili'nde U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'ndan sonra CEV U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan İzmir, tam not aldı. Koronavirüs pandemisi önlemleriyle oynanan U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası, heyecan dolu final maçlarıyla sona ererken, kadınlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Rus sporculara kupalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda kadınlar yarı finalinde ilk maçta İsviçre'den Esmee Böbner- Mara Betschart'ı 2-0 yenen Rusya'dan Maria Voronina-Marija Bocharova ikilisi ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında da Sofila Rylova-Yeva Serduk (Ukrayna) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan yine Rusya'dan Anastasila Frolova-Aleksandra Ganenko çifti finale yükseldi.