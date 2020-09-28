İzmir'e plajda tam not - Son Dakika

İzmir'e plajda tam not

Selçuk Pamucak Sahili'nde U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'ndan sonra CEV U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan İzmir, tam not aldı.

İzmir'e plajda tam not, System.String[]

Selçuk Pamucak Sahili'nde U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'ndan sonra CEV U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan İzmir, tam not aldı. Koronavirüs pandemisi önlemleriyle oynanan U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası, heyecan dolu final maçlarıyla sona ererken, kadınlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Rus sporculara kupalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda kadınlar yarı finalinde ilk maçta İsviçre'den Esmee Böbner- Mara Betschart'ı 2-0 yenen Rusya'dan Maria Voronina-Marija Bocharova ikilisi ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında da Sofila Rylova-Yeva Serduk (Ukrayna) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan yine Rusya'dan Anastasila Frolova-Aleksandra Ganenko çifti finale yükseldi.

Final maçında Rusya'nın iki takımından Anastasila Frolova-Aleksandra Ganenko; Maria Voronina-Marija Bocharova ikilisini 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Üçüncülük kürsüsüne ise Sofila Rylova-Yeva Serduk çiftini 2-1 yenen İsviçreli Esmee Böbner-Mara Betschart ikilisi çıktı.Erkekler yarı final ilk maçında Almanya'dan Mio Wüst-Rudy Schneider ikilisini 2-1 mağlup eden Polonyalı Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk adını finale yazdırdı. İkinci yarı finalde Alman Lukas Pfretzschner-Robin Sowa ikilisini 2-0 mağlup eden Rusya'dan Nikolay Chukhnenkov-Nikita Evert finale çıktı.Final maçında Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk ikilisini 2-0 ile geçen Rusya'dan Nikolay Chukhnenkov-Nikita Evert şampiyon oldu. Almanya'nın iki takımı arasında oynanan üçüncülük maçında gülen taraf Mio Wüst-Rudy Schneider çifti oldu.Erkekler ve kadınlarda şampiyon olan Rusya'ya şampiyonluk kupası ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Erkekler ikincisi Polonya'ya gümüş madalyalarını ve kupalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Enver Yılmaz verirken, kupayı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel takdim etti.

- İzmir
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not
İzmir'e plajda tam not

Avrupa, Selçuk, Rusya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'e plajda tam not - Son Dakika Spor

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