Son Dakika Haberleri: İzmir'e şehit ateşi düştü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'e şehit ateşi düştü

8 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerin İzmir'de yaşayan eşinin evine şehit ateşi düştü.

İzmir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerin İzmir'de yaşayan eşinin evine şehit ateşi düştü.


Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede yapılan operasyon sırasında şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in İzmir'in Buca ilçesi 870/3 Sokak'ta yaşayan eşinin evine acı haber verildi. Şehit haberi yetkililerce şehidin eşi Ezgi Güntekin'e tebliğ edildi. Acı haberi alan şehidin eşi gözyaşlarına boğuldu.


Şehit Güntekin'in 3 yaşında Mira isminde bir kızının olduğu ve doğum günü kutlaması için ailenin, babayı beklediği öğrenildi. Babaanne Rabia Güner de ayakta durmakta zorlanırken, "Hepsi bizim evladımız, konuşamayacağım daha fazla" dedi.


Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ağabeyi Erdi Güntekin'in ise Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş olduğu bildirildi. Acılı aile Erzurum'a gitmek için yola çıkarken şehidin annesinin Erzurum'da yaşadığı ve Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in cenazesinin Erzurum Dumlu Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Silopi, Şırnak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 'Hedef, 1 Milyon Fidan' kampanyası başlatıldı
Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok İzmir'deki 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'e şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]