İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e şehit ateşi düştü

29 dakika önce

İzmir'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.

İzmir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak şehit oldu. Şehidin Konak ilçesine bağlı Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi. Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Konak Belediyesi ekipleri evin önünde taziye çadırı kurdu. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar ve 1 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin amcası Erkan Ak, "Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Ak'ın cenazesinin, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, yarın öğle ezanında kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Muhammed Mustafa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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İzmir'e şehit ateşi düştü
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