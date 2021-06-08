Son dakika genel: İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi

İZMİR - Kars'ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu bir astsubay şehit olurken, 1 avukat ve 2 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Şehidin İzmir Karabağlar'daki baba ocağına ateş düşerken, acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca, Eyüp Bozyel ile Gülcan Bozyel hayatını kaybetti. Kazada bir asker ise ağır şekilde yaralandı. Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haber, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan ile verildi.

Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi

Oğullarının şehadet haberini alan anne Hacer Öztürk, baba Orhan Öztürk ve eşi Birgül Öztürk sinir krizi geçirdi. Şehadet haberi sonrası Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Öztürk'ün 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.