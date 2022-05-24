İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e şehit ateşi düştü

24.05.2022 16:17
İzmir'e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehidin annesi Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte yaşadıkları İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenilen Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü

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Kaynak: İHA

Piyade Uzman Çavuş, Şehit, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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