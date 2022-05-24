İzmir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e şehit ateşi düştü

24.05.2022 16:22

İzmir'e şehit ateşi düştü Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

İzmir'e şehit ateşi düştü

İZMİR - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın İzmir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehidin, annesi Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ile birlikte yaşadıkları İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesindeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenilen Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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