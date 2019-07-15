İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

ASTSUBAY CENGİZ TOKUR'UN ŞEHADET HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Hakkari Merkez kırsalında sürdürülen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Acı haberi, şehidin Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililerden öğrenen eşi Halime Tokur, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu site, Türk bayraklarıyla donatılırken, site bahçesine kurulan taziye çadırında şehidin ruhu için dua okundu.

BİR AYLIK EVLİ

3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Cengiz Tokur'un, Halime Tokur ile bir aydır evli olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze nazının ardından toprağa verilecek.





Caner ÜNVER/ANKARA, -