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İzmir'e şehit haberi düştü

11 dakika önce

İzmir'e şehit haberi düştüİZMİR - Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerin İzmir'de yaşayan eşinin evine acı haber tez ulaştı.

İzmir'e şehit haberi düştü

İZMİR - Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerin İzmir'de yaşayan eşinin evine acı haber tez ulaştı.

ŞEHİT EŞİ ACI HABER İLE GÖZYAŞI İÇİNDE KALDI

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede yapılan operasyon sırasında şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in İzmir'in Buca ilçesi 870/3 sokakta yaşayan eşinin evine acı haber tez düştü. Şehit haberi yetkililerce şehidin eşi Ezgi Güntekin'e tebliğ edildi. Acı haberi alan şehit eşi gözyaşları içerisinde kaldı.

3 YAŞINA GİREN KIZI MİNA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN BABASINI BEKLİYORDU

Şehit Güntekin'in 3 yaşına giren Mira isminde kızı olduğu ve doğum günü kutlaması için ailesinin babasını beklediği belirtilirken babaanne Rabia Güner ise ayakta durmakta zorlanırken hepsi bizim evladımız, konuşamayacağım daha fazla dedi.

ŞEHİDİN AĞABEYİ DE ASKER

Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ağabeyi Erdi Güntekin'in ise Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş olduğu bildirildi.

Acılı aile Erzurum'a gitmek için yola çıkarken, şehidin annesinin Erzurum'da yaşadığı ve Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in cenazesinin Erzurum Dumlu Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Silopi, Şırnak, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
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