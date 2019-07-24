İzmir'e "Tarım Teknoloji Merkezi" kurulacak
1 saat önce
İzmir'e tarım teknoloji merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:19 Kaynak: AA
'e tarım teknoloji merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ege
Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, İzmir Ticaret Borsası (İTB) ortaklığında "İzmir Tarım Teknoloji Merkezi" kurulmasının amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, projenin bölgeye ve Türkiye
'ye hayırlı olmasını diledi.
Üniversitelerin topluma hizmet etmeyi ve bilim üretmeyi amaçladığını aktaran Budak, "Bunlardan biri de bilimi toplumla paylaşmak ve toplum yararına kullanmaktır. Bilgi birikimimizi, bilimsel çalışmalarımızı toplumla paylaşıyoruz. Bu kapsamda 'İzmir Tarım Teknoloji Merkezi' kurulmasına yönelik çalışmalara tam destek veriyoruz. Bu projeye yönelik çalışmalar da devam ediyor. Güçlü akademik kadromuzla 'Tarım 4.0' anlamında birikimimizi üreticilerle ve STK'larla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı
İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de akıllı tarım ve bilişim teknolojilerine öncelik verdiklerini kaydetti.
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