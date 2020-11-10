İzmir'e yardım tırları Akçaabat'tan yola çıktı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır Trabzon'un Akçaabat ilçesinden yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde başlatılan, Trabzon Valiliği, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı organizesinde ve hayırsever iş adamlarının ve vatandaşların destekleriyle toplanan 1000 koli gıda yardımı İzmir deprem bölgesine gönderildi.

Akçaabat otogarında düzenlenen uğurlama törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Depremlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak gerektiğini belirten Akçaabat Belediye Bakanı Osman Nuri Ekim, "Deprem meydana geldikten sonra da bu tedbirleri hızlı ve seri şekilde uygulamaya koymak büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu son depremde de devletimiz, bütün kurumlarıyla çok hızlı ve seri şekilde deprem bölgesine hareket etmiş ve gerekli her türlü tedbiri de almıştır. Devlet kurumlarımızın almış olduğu bu tedbirlere, milletimiz de çok hızlı bir şekilde duyarlılık göstermiş ve memleketimizin her bir tarafında yardım kampanyaları düzenlenmiştir" dedi.

"Birlik olursak tüm sorunları aşarız" diyen Başkan Ekim "Düzenlemiş olduğumuz bu yardım kampanyası sonrasında bugün burada tırımızı inşallah İzmir'e göndereceğiz. Gıda kolilerin içeriği İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenerek tüm illerde kampanya başlatılmıştır. Bütün gıda kolileri aynı içerikte olup İzmir'de AFAD ekiplerince teslim alınacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" diye konuştu. - TRABZON