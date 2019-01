İzmir'e Yeni Kardeş: Lefkoşa

İzmir'in 29. kardeş kenti, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa oldu.

İzmir'in 29. kardeş kenti, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa oldu. İki kent arasındaki "Kardeş Kent Protokolü"nü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı birlikte imzaladı. Konuk Belediye Başkanı, "İzmir'in dağlarındaki çiçeklere biz de Lefkoşa'nın yaseminlerini ekleyeceğiz" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, İzmir'in yeni kardeş kenti oldu. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki heyeti ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Her zaman yanınızda olacağız. Her türlü işbirliği için hazırız" mesajı verdi. Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı ise "Bizim sizden feyiz alacağımız pek çok konu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile öncelikle spor ve kültür alanlarında işbirlikleri gerçekleştireceğiz. İzmir'in dağlarındaki çiçeklere biz de Lefkoşa'nın yaseminlerini ekleyeceğiz" diye konuştu.



Lefkoşa ile İzmir arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri artıracak "Kardeş Kent" protokolünü Kocaoğlu ile Harmancı birlikte imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen mini törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ile Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeleri Salih Çeliker, Hüseyin Önder Ecesoy, Safiye Özaltıner ve Mehmet Manavoğlu da katıldı.



"Bana başkanlık yaptırmazlardı"



Ziyaret sırasında Kıbrıs heyetinin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev yaptığı süreçte hükümetten "yasanın öngördüğü rakam dışında" tek bir kuruş destek görmediğini ifade etti. Başkan Kocaoğlu, "Her zaman kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Belediyeler yerel dinamikleriyle hareket ederler. Ben bugüne kadar kimseye 'sen bu projeyi yap' demedim. Merkezi hükümetten sadece izin istedim, imza istedim. Kendi belirlediğim ekonomik strateji doğrultusunda hareket ettim. Belediyenin kaynaklarını doğru kullandım, kimseyi kandırmadım, herkese eşit ve adil davrandım. 15 senede sadece yatırımımız 16 milyar lirayı aştı. Yönettiğimiz para bunun çok çok üzerinde. Ama menfaat için 1 kuruş para harcamadım. Eğer ekonomik anlamda belediyemi güçlü tutmasaydım, bana belediye başkanlığı yaptırmazlardı. İzmirliler bana bu yüzden oy verdiler" şeklinde konuştu.



Kardeş Kent sayısı 29 oldu



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1980'li yıllardan itibaren dünyanın dört bir yanından kurduğu kardeş kent ilişkileri sayesinde, sadece İzmir'in yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmakla kalmayıp, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı kültür ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi, kamu hizmetlerinin gelişiminde bilgi ve görgü paylaşımı olmak üzere birçok alanda çeşitli işbirlikleri gerçekleştiriyor. 2018 yılı sonu itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, dünyanın pek çok farklı ülkesinden kardeş kent ve işbirliği protokolü ile iyi niyet anlaşması imzaladığı 28 şehir mevcut. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Türk Belediyesi ile imza lanan Kardeş Kent Protokolü ile bu sayı 29'a çıktı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kentleri ise şöyle; Amerika Birleşik Devletleri-Tampa, Amerika Birleşik Devletleri-Long Beach, Almanya-Bremen, Azerbaycan-Bakü, Bosna Hersek-Mostar, Bulgaristan-Kırcaali, Çek Cumhuriyeti-Pilsen, Çin-Tianjin, Danimarka-Odense, Hırvatistan-Split, Hindistan-Mumbai, İsrail-Tel Aviv Yafo, Kırgızistan-Bişek, KKTC-Gazimağusa, Küba-Havana, Moldova-Balti, Romanya-Köstence, Türkmenistan-Türkmenabad, Tunus-Sousse, Rusya-Volgograd, Çin-Wuhan, Çin-Xiamen, İtalya-Ancona, Kazakistan-Çimkent, Özbekistan-Buhara, Güney Afrika-Cape Town, İtalya-Torino, Endonezya-Surabaya ve KKTC-Lefkoşa. - İZMİR

