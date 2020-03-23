İZMİR Eczanelerde 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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İZMİR Eczanelerde 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

Eczanelerde 'koronavirüs' tedbirleriİZMİR'deki birçok eczanede, koronavirüse karşı önlemler artırıldı.

Eczanelerde 'koronavirüs' tedbirleri

İZMİR'deki birçok eczanede, koronavirüse karşı önlemler artırıldı. 1 metre mesafe kuralına uyan eczacılar, kapıya koydukları bankonun arkasından ya da 'pencere servisi' yöntemini kullanarak, satış yaptı.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, her işletmede olduğu gibi eczanelerde de çeşitli önlemler alındı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde eczanenin giriş kapısını banko koyarak, kapatan Gökhan Akkoyun, ilk vakanın açıklanmasının ardından böyle satış yapmayı tercih ettiğini anlattı. Müşteriler ile aralarına mesafe koyduklarını dile getiren Akkoyun, "Böylece dükkan içine girilmesini engellemiş olduk. Gelenlerle sağlıklı olsalar dahi aramızdaki mesafeyi uzak tutuyoruz. Vatandaşlar memnun. Bir kişi içeri giremediği için itiraz etti. Ama 2 kişi arasındaki mesafenin 1- 1,5 metre olması gerekir. Bizim amacımız hem kendimizi korumak hem de içeridekilerin birbirine çok yakın durmak zorunda kalmasını önlemek. Bu eczanelerde alışılmayan bir şey. Risk geçene kadar uygulamamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

PENCEREDEN SERVİS

Eczanenin camını kestirerek, pencere açtıran eczacılardan Mehmet Atakan Kocabıyık da kimseyi içeri sokmamak için bu yolu tercih ettiklerini dile getirdi. Kocabıyık, "Gelen kişiyle pencereden iletişime geçerek ne istediğini öğreniyoruz. Zaten sürekli eldiven, maske ve dezenfektan satışı yapıyoruz. Pencere servisi herkes tarafından olumlu karşılandı. İçeride insan birikmesinden ziyade açık havada beklemeleri riski azaltıyor. Son günlerde yoğunluğumuz arttı. Sosyal medyada yayılan bazı vitamin takviyelerine ilgi çok. Yaşlıların gelişinde azalma var. İlk 3 gün korunma amaçlı bilgilendirme yazıları hazırlamıştık. İlaç torbalarının içine koyuyorduk. 1 haftadır pencere servis var. Daha önce bu cam düzdü. Camcıyla görüşüp kestirip pencere açtırdık. Yarım saat süren bir uygulama ile pencere açtırmış olduk. Kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi.

Pencere servisini ilk görenlerin şaşkınlık yaşadığını anlatan eczacı Aylin Kartal ise "Olumsuz tepkiler de var. Onun dışında beğenenler de var. Hastaların kendi sağlığı açısından gerekliydi. İçeri girdiklerinde sağa sola dokunabiliyorlar. Ardından başka bir kişi girdiğinde virüsün yayılma riski yükseliyor. Böyle bir önlem aldık. Kapalı sanıp dönenler oldu. İçeriden sesleniyoruz. Camı görmeyebiliyorlar. Ama yavaş yavaş alışacaklar" diye konuştu.

'MESAFELİ' SATIŞ

Pencere uygulamasını beğendiğini söyleyen kent sakinlerinden İsmail Yanç da zorunlu haller dışında dışarı çıkmadığını vurgulayıp, "Pencere uygulaması sağlığımız açısından çok iyi. Kimin hasta olduğunu kimse bilemez. Ancak test olduktan sonra anlaşılıyor. Yaşlıların risk altında olduğu söyleniyor. Ama gençler de de çıkıyor bu hastalık. Virüs genç yaşlı dinlemez. Ben de dışarı çıkmamaya dikkat ediyorum. Ama bir ilacım var kullanmam gereken. İnsanlarla arama 1 metre mesafe koymaya dikkat ediyorum" dedi.

Öte yandan bazı eczanelerde, girişlere 'Bekleme sırasında hastalar arasında en az 1 metre mesafe olması sizlerin sağlığı açısından çok önemlidir' ve 'Sağlık güvenliği açısından bu süreçte mesafeli hizmet gereği doğmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazılarının asıldığı görüldü.

İZMİR Eczanelerde 'koronavirüs' tedbirleri

Gaziemir, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:11 Kaynak: DHA

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