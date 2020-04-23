İZMİR Ege'de sosyal mesafeli 23 Nisan töreni; çocuklar bayramı balkonda kutladı - Son Dakika
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İZMİR Ege'de sosyal mesafeli 23 Nisan töreni; çocuklar bayramı balkonda kutladı

6 saat önce

Ege'de çocuklar bayramlarını balkonda kutladıEGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Ege'de çocuklar bayramlarını balkonda kutladı

EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Etkinliklerde koronavirüs nedeniyle maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çocuklar bayramlarını sadece balkonlarda kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla kesişti. Vatandaşlar alanlara gelmezken, kent protokolleri programda yer aldı. Etkinliklerde koronavirüs nedeniyle maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. DENİZLİ'DE SOSYAL MESAFELİ TÖREN

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Valilik binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve çeşitli kurum müdürleri törene katıldı. Maskelerle törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasından sonra tören sona erdi. BANDO COŞKU YAŞATTI

Büyükşehir Belediye Bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için cadde ve sokaklarda marşlar çaldı. Evlerini günler öncesinden süsleyen, bayraklar asan vatandaşlar, balkona çıkarak bayram coşkusunu yaşadı. Çocuklar da balkonlarda bayrak sallayıp, marşlara eşlik etti. MUĞLA'DA ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞU ŞİİRLER SES KAYDIYLA DİNLETİLDİ

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk sunma töreniyle başladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ses kaydıyla dinletilmesinin ardından sona erdi. Öte yandan çocukların evlerinde çektikleri 23 Nisan 100'üncü yıl temalı görüntüler arasından seçilen 100 video ve fotoğraf, '23 Nisan Evimde' başlığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

UŞAK'TA SOSYAL MESAFELİ ÇELEN SUNMA TÖRENİ

Uşak'taki program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Çelenk sunma töreninde gerçekleştirildi. Meydandaki Atatürk Anıtı'na, protokolce çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Burada da sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Manisa'da 23 Nisan Bayramı 9 kişiyle kutlandı.

MANİSA'DA CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇOCUKSUZ TÖREN

Manisa'da törenin adresi, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene sadece 9 kişi katıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar, ilk kez kendi bayramlarında yer almadı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Yurt ve yöneticiler törene katıldı. Törende sosyal mesafe kuralına uyulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi. AYDIN'DA 6 KİŞİKİL 23 NİSAN TÖRENİ

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İl Milli Eğitim Şube müdürlerinin katılımıyla 6 kişiyle gerçekleşti. Saat 10.00'da Aydın Valiliği önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için törene, yerine yardımcısı Ahmet Hünük vekalet etti.

İZMİR Ege'de sosyal mesafeli 23 Nisan töreni; çocuklar bayramı balkonda kutladı

23 Nisan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:52 Kaynak: DHA

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