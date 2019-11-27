Son Dakika Haberleri: İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karada hissedilmeyen deprem, herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri ise 357,11 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve 357,26 kilometreyle İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Ege Denizi'nde karadan uzak bölgede meydana gelen deprem hissedilmedi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER IZMİR, (DHA)-

İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir ege denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]