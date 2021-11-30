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Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2) - Son Dakika

Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2)

30.11.2021 07:26
Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2)

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.00'de Ege Denizi'nde Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.00'de Ege Denizi'nde Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün İzmir Urla'ya 56.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 3.97 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.


- İzmir

Ege Denizi, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde, Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi(2) - Son Dakika


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