İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın
55 dakika önce
İzmir'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.
İzmir
'de Ege Üniversitesi
Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor..
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:47 Kaynak: DHA
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