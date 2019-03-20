Son Dakika Haberleri: İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın

İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın

55 dakika önce

İzmir'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı.

İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın, System.String[]
İzmir'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken, dumanın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel
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