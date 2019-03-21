Son Dakika Haberleri: İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın

İzmir Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde Korkutan Yangın

1 saat önce

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde korkutan yangın (2)HASTALAR VE YAKINLARI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ ALINDIİZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu.

Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde korkutan yangın (2)

HASTALAR VE YAKINLARI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ ALINDI

İZMİR'de Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşayan çocuk hastalardan bazıları dışarıya çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Bahçeye çıkartılan hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde geri alındı.

Bugün saat 23.00 sıralarında Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde yangın çıktı. Çocuk Hastanesi ile aynı binada olmasından dolayı panik yaşandı. Hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesindeki yangının fark edilmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye gelerek yangın müdahale ederken, aynı binada bulunan Çocuk Hastanesi ve Acil servisinden bulunan hastalar ile aileleri endişe yaşadı. Tedavi gören bazı çocuklar aileleri tarafından dışarıya çıkartılırken, acile çocuklarını getiren birçok aile de yangın nedeniyle hastaneden ayrıldı. Bahçeye çıkartılan hastalar ve yakınları kontrollü bir şekilde geri alındı.

Diyaliz Merkezi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 dakika süren müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Tedavi gören hastanın bulunmadığı merkezdeki yangında maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken içerde biriken dumanın dağılması için çalışmalara devam edililiyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:58 Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Güncel
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