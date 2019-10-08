İzmir egeli balıkçılar, ışıklı avlanmada kendilerinin örnek alınmasını istiyor-2
29 dakika önce
İZMİR Egeli balıkçılar, ışıklı avlanmada kendilerinin örnek alınmasını istiyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
İZMİR Egeli balıkçılar, ışıklı avlanmada kendilerinin örnek alınmasını istiyor-2
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